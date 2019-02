Ora i ladri di gomme fanno paura. Spunta un’altra Jeep sui mattoni

Rubati nella notte quattro cerchioni di una Jeep Compass parcheggiata in via Lamarmora, all’angolo con via Montevecchio. Si tratta dell’ennesimo colpo messa a segno dai topi d’auto in Crocetta. Le modalità di esecuzione sono sempre le stesse: i ladri appoggiano la vettura su quattro mattoni usati come cric e svitano comodamente le ruote in piena notte quando tutti dormono. I residenti della zona, esasperati per questa situazione fuori controllo, chiedono «più controlli da parte delle forze dell’ordine».

Non è certo la prima volta infatti che avvengono episodi simili nel quartiere “vip” di Torino. Un’analoga sorte era toccata a un altro suv, un Renegade di colore rosso, finito nel mirino appena dieci giorni fa. A gennaio si erano già verificati altri casi in corso Re Umberto, e qualche mese indietro i predatori di fuoristrada erano entrati in azione ai danni di uno Stelvio.

Numerosi anche i furti nelle auto avvenuti in pieno giorno. «C’è un abbandono del presidio del territorio da parte della amministrazione comunale che ci preoccupa – afferma il presidente della circoscrizione Uno, Massimo Guerrini -. Da tempo segnaliamo il degrado di diverse zone della Crocetta ma la giunta comunale non risponde. Non vorremo mica tornare all’epoca dei vigilantes? I cittadini e gli operatori inoltre – sottolinea Guerrini – sono molto preoccupati anche per la scarsa sicurezza e per il degrado generale».