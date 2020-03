Ora i morti sono 46: nella Rsa per anziani sono tutti contagiati

Ora i numeri mettono paura. «Sapevamo che si sarebbe giunti a questo punto», spiegano all’unità di crisi di corso Marche, ma il picco è ancora lontano e il direttore della maxi emergenza, Mario Raviolo, come sempre, ripete solo una frase: «State a casa, è l’unico modo per evitare i contagi».

Solo nella giornata di ieri si contano altre 17 decessi, che portato il totale dei morti in Piemonte a 46. Nelle ultime 24 ore a Torino ci sono stati 6 morti per coronavirus, 18 ad Alessandria, 2 ad Asti, 4 a Biella, 2 a Cuneo, 4 a Novara, 1 nel Verbano e 3 a Vercelli. Attualmente le persone ricoverate in terapia intensiva sono 135, in altri reparti ospedalieri 556 e 103 sono in quarantena.

Il totale dei contagiati è salito a 840. A Torino ci sono 305 positivi al coronavirus, 136 ad Alessandria, 70 ad Asti, 48 a Biella, 40 a Cuneo, 48 a Novara, 29 nel Verbano, 29 a Vercelli e 23 extra regione. Ambulanze, medici, infermieri, protezione civile continuano a operare anche se in condizioni drammatiche.

