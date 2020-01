«Ora riattivate la fermata del tram 4»

Era una delle fermate che, dallo scorso 1° dicembre, Comune e Gtt avevano deciso di sopprimere per rendere più efficiente e scorrevole la rete tranviaria cittadina. Una decisione che, però, ai residenti di Mirafiori Sud non è piaciuta affatto. Per cui, dalla circoscrizione Due nei giorni scorsi è partita una lettera indirizzata a Palazzo Civico, nella quale si chiede il ripristino della fermata “Vigliani” del tram 4, all’angolo tra corso Unione Sovietica e via Onorato Vigliani.

«Chiediamo la riattivazione della fermata – precisano nel documento Luisa Bernardini e Alessandro Nucera, presidente e vice della Due – in considerazione dell’elevata densità di popolazione in età avanzata che vive in zona, tra cui numerosi cittadini con disabilità deambulatorie». Dunque, una richiesta che arriva dopo numerose lamentele da parte dei residenti, molti dei quali disabili. Cittadini come quelli che nel mese di novembre, protestando a più riprese anche tramite una raccolta firme, erano riusciti a far cambiare idea alla giunta comunale in merito a un’altra fermata del tram 4 destinata a sparire, quella di via Pavese. Una fermata considerata strategica data la presenza del mercato rionale, che alla fine non è stata cancellata.