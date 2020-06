Ora Salvatore non è più al bar

Quel vecchio usuraio che se ne stava seduto nell’ultimo tavolino in fondo a un bar di corso Regina, a pochi passi da Porta Palazzo, è sparito ancora prima dell’arrivo del virus cinese. «È tornato a casa, in Calabria, lì ha una bella villa…», mi dicono. Lo cercavo, Salvatore, per farmi raccontare che cosa è cambiato in questa “banca dei poveri” che lui conosce da una vita. Dai tempi, lontanissimi, in cui finì nei guai. I tempi, figuratevi, della Gazzetta del Popolo. Ma la curiosità è sfumata. Come sono sfumate le diecimila che passava sottobanco alla massaia per l’onomastico del nipote, o il cinquantamila all’imbianchino che doveva comperare la tinta e poi restituiva in settimana. A fine lavoro. Quella Torino non c’è più, e questa che ci scorre intorno con la crisi prima e il virus dopo, non potrebbe certo metterci un po’ di colore della vita vissuta per descrivere le proprie privazioni. L’Ires che ci conta i bruscolini in tasca e l’Osservatorio sull’usura dicono che l’usura sta diventando sempre più un malessere sociale E parlano di 300mila famiglie e piccole imprese nei guai. O almeno su quel confine labile che divide i prestiti legali dalle mani proterve del prestasoldi. Le banche hanno ristretto il credito e non si fidano neppure delle garanzie del governo, la pandemia ha consumato i pochi risparmi. E la gente ha le monete contate, figuratevi le banconote. La fotografia che si ricava è tetra e satura di rischi, compresi quella della malavita che compra, non presta, ma travolge con un pizzico di soldi le fatiche di una vita. Gente che osserva, forse i “nipoti” dei Salvatore di una volta, che viaggia in Mercedes e al bar beve succo di carota e non il Camparino che faceva tanto benestante. Gente che osserva e colpisce il più fragile, con la logica del predatore. Il segno che che la nostra piccola economia, sommando queste immagini, corre rischi terribili. E che occorre un piano, un progetto, per salvare il salvabile. Se anche la politica se ne accorge.

