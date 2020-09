Ora Vikinga punta Chioggia: così Venezia è molto vicina

Quasi una settimana di navigazione per i due canoisti torinesi – il giornalista Ivan Mascagni e il pensionato Valter Zanino – partiti domenica scorsa da Piacenza e diretti alla volta di Venezia. I soci degli Amici del Fiume sono arrivati alla Conca di Volta Grimana, dopo cinquanta chilometri di “marcia”, approfittando di un meraviglioso tempo e lasciandosi così alle spalle le nuvole di mercoledì.

In queste ore lasceranno il fiume Po per un canale artificiale di venticinque chilometri, attraversiamo l’Adige e il Brenta per arrivare a Chioggia «da dove poi – raccontano -, ci prepareremo a raggiungere Venezia». Una traversata da sogno (la terza negli ultimi tre anni per la coppia) a bordo della fedele canoa targata Torino Cronaca e ribattezzata “Vikinga”.

I canoisti, inoltre, sono persino in anticipo sulla tabella di marcia. Un percorso, il loro, voluto per riscoprire uno dei fiumi più belli d’Italia. Che spesso passa in secondo piano di fronte a tante altre bellezze italiane. Se tutto andrà per il verso giusto Vikinga giungerà a Venezia giovedì prossimo, il 10 settembre. Due giorno prima del compleanno di Ivan. Il traguardo sarà il primo regalo.