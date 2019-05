Orbassano, 19enne incinta investita da pirata della strada: trasportata al Cto

Dopo l'incidente il guidatore della vettura non si è fermato a prestare soccorso: c'è apprensione per le condizioni del bambino

È stata investita da un pirata della strada sulla circonvallazione esterna di Orbassano. Una donna di 19 anni, incinta all’ultimo mese di gravidanza, stava attraversando la strada provinciale numero 6 sulle strisce pedonali in compagnia del marito quando è stata travolta da una vettura il cui guidatore non si è fermato a prestare soccorso.

L’incidente si è verificato poco dopo le 12 all’esterno di un supermercato, dove la giovane coppia aveva appena finito di fare la spesa. Secondo diversi testimoni, a investire la donna sarebbe stata una Fiat Stilo, che poi si è dileguata subito dopo l’accaduto.

La 19enne è caduta a terra ed è stata trasportata in elisoccorso presso l’ospedale Cto di Torino per le cure del caso. A quanto risulta non sarebbe in gravi condizioni, ma c’è apprensione per le condizioni del bambino. Sull’incidente indagano gli agenti della polizia locale di Orbassano.