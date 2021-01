Orbassano, carabinieri interrompono festa di compleanno con 40 invitati

L'evento, organizzato in barba alle norme anti Covid, era in corso in una zona appartenente ad un pregiudicato del luogo

I carabinieri della compagnia di Moncalieri hanno interrotto una festa di compleanno con 40 invitati ad Orbassano, nel torinese, organizzata in barba a tutte le norme anti Covid.

L’evento era in corso all’interno di una tensostruttura di 300 mq, realizzata su un terreno di un pregiudicato del luogo. Gli organizzatori avevano pensato a tutto: cucina per preparare i pasti, bar, area ristoro e impianto musicale. All’evento erano presenti i componenti di varie famiglie della zona, abitanti in un limitrofo insediamento abusivo, per un totale di 13 minori e 26 adulti: sono stati tutti sanzionati amministrativamente.