Orbassano, foto su Facebook per acciuffare il piromane

Orbassano. Potrebbe essere presto stanato il piromane della pizzeria Pistrocchio, la cui serranda era stata data alle fiamme nella notte tra la vigilia e il giorno Natale. A pochi giorni dal fatto, il proprietario del noto locale di strada Piossasco 59 ha infatti deciso di postare sulla sua bacheca di Facebook un paio di istantanee che immortalano un uomo nell’atto di innescare l’incendio.

Si tratta di alcune immagini tratte da una telecamera di sicurezza privata immediatamente consegnate ai carabinieri della compagnia di Moncalieri che stanno indagando sul caso, e che potrebbero portare nel giro di pochi giorni ad acciuffare il responsabile. Gesto, tra l’altro, non solo vile ma assai pericoloso, poiché chi la compiuto non deve essersi reso conto di aver potenzialmente messo a rischio l’incolumità di molte persone, visto che il locale si trova al piano terra di un condominio.

Tutto era accaduto durante la pausa natalizia, quando il locale era chiuso per ferie. Ad accorgersi del rogo che stava divorando la serranda era stato un passante, che aveva buttato una secchiata d’acqua sul fuoco in attesa dell’arrivo dei pompieri, che avevano spento l’incendio nel giro di pochissimi minuti. In questo modo erano stati limitati i danni, ma sin da subito le indagini dei militari si erano orientate sull’intenzionalità del gesto.

Non un semplice atto vandalico, dunque, ma un’azione compiuta con l’intenzione di danneggiare il proprietario per qualche vicenda pregressa anche se da subito era stata scartata l’ipotesi dell’estorsione. Il fatto aveva scatenato sin da subito una gara di solidarietà nei confronti del gestore della pizzeria che ora, sempre sui social, scrive: «Questo è l’essere che la notte di Natale ha bruciato Pistrocchio. Se ha coraggio che venga da me…».