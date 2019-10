Orbassano, Ginevra ha fretta e nasce nell’auto dei genitori

All'1.32 di stanotte, in via Castellazzo: poi il trasferimento al Sant'Anna

Quando la mamma ha avvertito le contrazioni, si è subito diretta in ospedale con il marito. La piccola Ginevra, però, aveva una gran fretta di nascere. Troppa fretta. Tanto che di tempo per arrivare in ospedale, non ce ne è stato a sufficienza.

Ginevra è venuta al mondo all’1.32 di stanotte, in strada, all’altezza del civico 46 di via Castellazzo, a Orbassano. È qui che, sul sedile dell’auto, una donna di 30 anni ha portato a termine il parto della sua secondogenita, la prima femminuccia dopo un maschietto.

Ad aiutarla, al telefono, un infermiere e un medico della centrale del 118, che le hanno spiegato con grande professionalità come comportarsi. Seguendo le indicazioni e col prezioso supporto di chi aveva al suo fianco, la donna ha fatto nascere la bimba.

Quando è arrivata l’ambulanza, che ha trasferito entrambe all‘ospedale Sant’Anna, la piccola era ormai nata. Per lei e la madre sono scattati i controlli di rito, ma godono entrambe di buona salute.