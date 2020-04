Orbassano, incidente in tangenziale: auto contro il muro, ferito 35enne [LE FOTO]

Paura, ieri sera, per un 35enne protagonista di un incidente sulla tangenziale sud di Torino, all’altezza di Orbassano. L’uomo, alla guida di una Fiat Punto, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo finendo la sua corsa contro il muro che delimita la carreggiata.

L’auto si è ribaltata, riportando danni piuttosto seri, ma per fortuna è andata meglio al conducente estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Soccorso dai medici del 118, è stato trasportato all’ospedale San Luigi: da quanto si apprende le sue condizioni non sono gravi. La polizia stradale è impegnata a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.