Orbassano, paura nella notte: fiamme nell’azienda che tratta rifiuti speciali [VIDEO]

Paura, nella tarda serata di ieri, per un incendio che si è sviluppato nel cortile esterno della Ambienthesis, ai confini tra Orbassano e Grugliasco, nel Torinese.

Intorno alle 22 le fiamme hanno generato un’alta colonna di fumo nell’area dell’azienda che si occupa del trattamento di rifiuti speciali e lavorazione di scarti industriale all’Interporto Sito.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno impiegato tre ore per spegnere il rogo. Si indaga per stabilire le cause del rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.