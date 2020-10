Orbassano. Strangola ragazza dopo aver tentato stupro: 17enne preso e arrestato

Caos nel tardo pomeriggio di oggi ad Orbassano: un ragazzo di 17 anni ha tentato uno stupro nei confronti di una donna e, alla reazione di quest’ultima, ha tentato di strangolarla con la corda di un portachiavi.

L’AGGRESSIONE

L’uomo l’ha aggredita sessualmente all’interno di un garage di un condominio del luogo. Quindi, dopo aver trovato una forte reazione da parte della giovane che lo ha fatto fallire nel suo iniziale intento, ha tentato di bloccarla alla gola, spaventato che lei potesse chiedere aiuto. La ragazza è comunque riuscita ad urlare attirando l’attenzione dei passanti e mettendo in fuga il malvivente.

LA FUGA E L’ARRESTO

La corsa dell’aggressore è durata poco: il 17enne non è riuscito ad allontanarsi e le pattuglie giunte sul posto lo hanno rintracciato subito. I carabinieri della Compagnia di Moncalieri lo hanno arrestato in flagranza per tentato omicidio e tentata violenza sessuale. Per la vittima solo qualche leggera escoriazione al collo.