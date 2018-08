Orbassano, valigia abbandonata fa scattare l’allarme bomba

L'area di viale Regina Margherita è stata isolata per consentire agli artificieri di far brillare la valigia sospetta

Paura, questa mattina, a Orbassano (To), dove una valigia abbandonata sul marciapiede all’altezza del civico 29 di viale Regina Margherita ha fatto scattare l’allarme bomba. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli artificieri che l’hanno fatta brillare. L’intera area è stata isolata per consentire le operazioni in totale sicurezza.