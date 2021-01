Orchestra Filarmonica Torino: tutti i “colori” della stagione

Il 12 gennaio, in streaming, il primo di nove appuntamenti

I colori e le sfumature della musica classica in primo piano, grazie all’Orchestra Filarmonica di Torino. S’intitola infatti “Colors”, la nuova stagione dell’ensemble sinfonico subalpino diretto da Giampaolo Pretto che, in attesa di tempi migliori, inizierà il 2021 in streaming. Il primo concerto del nuovo anno è previsto infatti martedì 12 gennaio e sarà incentrato su pagine di Schubert e Mozart.

In particolare del compositore viennese sarà eseguita la Sinfonia Numero 5, mentre il geniale “Amadeus”, sarà omaggiato con l’esecuzione della Serenata numero 9. Nel dettaglio il programma prevede nove appuntamenti. Il secondo concerto è in calendario l’8 e il 9 febbraio nel concerto intitolato “Rainbow”. Musiche di Ponchielli e Vivaldi. La serata sarà impreziosita dall’esecuzione in prima assoluta di un brano inedito di Davide Sanson, intitolato “Rainbow”.

