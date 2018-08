Orco Beach, la voglia di mare è più forte anche dei divieti

Tecnicamente il bagno è vietato e a quanto pare ci sono anche i cartelli, ma la voglia di estate e troppo forte e quindi all’Orco Beach nessuno rispetta l’ordinanza.

Alcuni l’hanno ribattezzata “Il mare di Chivasso“, è la spiaggia sul torrente Orco dove, nella bella stagione, centinaia di persone arrivano per cercare un po’ di refrigerio, per godersi l’estate se non ci si può permettere di andare al mare. E da quest’anno, il sindaco ha deciso di inviare anche la polizia municipale, nel tentativo di far rispettare l’ordinanza sul divieto di balneazione, ma anche per evitare risse (come a fine luglio, quando la lite per i cani lasciati liberi sulla spiaggia ha portato a uno scontro che ha visto un ragazzo finire in ospedale e, beffa oltre il danno, derubato anche di una catenina d’oro) o fermare altri comportamenti proibiti (come l’accensione di barbecue, che peraltro non è un fattore legato solo all’estate).

Divieti e risse, però, in queste settimane non hanno certo fermato l’afflusso di bagnanti. «Di situazioni simili ce ne sono già state in passato – racconta Maria – ma noi continuiamo a venire qui per rinfrescarci, è una buona soluzione per noi, per provare a trovare riparo dal caldo afoso». Dello stesso avviso anche Francesco. «Avevo letto della scazzottata ma per me questo è un ottimo posto. Le liti capitano ma non avevo mai sentito nulla del genere». «Per noi questo è un posto bellissimo – spiega Simona – ci veniamo tutti gli anni e non abbiamo nessuna intenzione di cambiare. A me e alla mia famiglia piace venire qui e passare le giornate in riva al torrente».

Dal canto suo, i controlli del Comune, nelle ultime settimane, sono stati rafforzati e anche i carabinieri hanno intensificato la vigilanza in zona, in particolare lungo le strade, ma è impensabile che militari o vigili possano pattugliare l’intera “costa” dell’Orco e controllare che nessuno litighi, ombrellone per ombrellone, griglia per griglia, asciugamano per asciugamano. La gente continua ad occupare le rive del torrente, a fare il bagno e a divertirsi perché dicono che «Qui è meglio della piscina» e per Ferragosto c’è la previsione del tutto esaurito.