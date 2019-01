Ordigno bellico di 100 chili all’aeroporto di Caselle: completata la bonifica

La bomba è stata fatta brillare in una cava di San Carlo Canavese in una fascia oraria libera da traffico aereo

È stata completata oggi la bonifica dell’ordigno della seconda guerra mondiale ritrovato nei giorni scorsi nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle Torinese. A far brillare la bomba, di 100 chili, in una cava di San Carlo Canavese sono stati gli artificieri del 32esimo reggimento genio guastatori della Brigata Alpina Taurinense, che hanno approfittato di una fascia oraria libera da traffico aereo per non creare disagi allo scalo torinese.