Orficeria Perazzo – Oltre 50 anni di preziosi

Oltre cinquant’anni di impegno professionale e dal 1988 nella sede attuale di corso Racconigi 13: è la storia della Gioielleria Perazzo Franco che da sempre abbina professionalità e qualità. Gioielli da indossare ogni giorno e per le grandi occasioni, con marchi come Leo Pizzo e Chimento e per le neomamme, con Le Bebè, orologi di case prestigiose come Locman, Hamilton, ma anche Garmin, argento firmato Greggio e Ottaviani oltre a monili di Pesavento, Uno De 50 e altri. Ma da Perazzo, che continua la tradizione familiare con la figlia Margherita e il marito, sono anche specializzati in trasformazioni di gioielli, per renderli più attuali. Inoltre, non mancano i diamanti Forever Unique tagliati e certificati IIDGR, a De Beers Group Company acquistabili sia sciolti sia montati su anelli, orecchini, collier.

Apertura dal martedì al sabato con orario 9.30-13, 15-19.30.

Contatti: 011.4476523.