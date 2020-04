Organizzavano “saccheggi” di supermercati su gruppo Facebook: denunciato l’amministratore

Il fondatore della pagina, classe '75, è stato individuato dalla Polizia Postale e indagato per istigazione a delinquere

Organizzavano su un gruppo Facebook, intitolato “Abbiamo fame”, un piano di saccheggio per i supermercati torinesi, facendo riferimento ai fatti accaduti nel sud Italia in seguito alle precarie condizioni economiche dovute alla pandemia da Coronavirus. Il creatore della pagina, però, è stato individuato e denunciato per istigazione a delinquere.

INDIVIDUATO E DENUNCIATO

L’operazione è stata portata a termine dalla Polizia Postale, in collaborazione con la Squadra Mobile. L’uomo, G.V., classe ’75, è stato segnalato immediatamente all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni del caso, in ordine alla rilevanza penale dei messaggi da lui postati. Lo stesso portale è stato infine chiuso.