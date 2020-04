Organizzazione ferma: la Fiera del Peperone è a rischio per il virus

Il rinnovo del voto alla Madonna dell’Immacolata, protettrice della città, e le bandiere a mezz’asta di fronte al palazzo municipale in ricordo di tutte le vittime del Covid 19. Due immagini forti che raccontano come la città, che sul suo territorio ospita l’ospedale San Lorenzo con i suoi 4 reparti dedicati alla cura dei malati di coronavirus, ha voluto reagire all’emergenza sanitaria facendo leva anche sulla sua vocazione solidaristica.

Secondo gli ultimi dati, da una settimana il numero dei positivi si è assestato intorno a 150, circa 270 sono le persone in quarantena, molte in via di guarigione. Sale a 22, purtroppo, il numero dei deceduti. Da subito, in collaborazione con le attività del territorio, sono partite le iniziative per la consegna della spesa a casa delle persone più fragili, la distribuzione di mascherine ai nuclei familiari grazie alla collaborazione dell’associazione Carabinieri in congedo e la distribuzione dei pacchi alimentari in concertazione con la Caritas. I ragazzi delle parrocchie e della Consulta giovanile, invece, si sono messi in gioco per bambini e disabili proponendo attività virtuali di intrattenimento e animazione.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++