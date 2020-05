Orgoglio e prudenza. Lunedì si riparte

Voglio scacciare i cattivi pensieri che mi hanno fatto rabbrividire, sulla possibilità che l’Italia, provata e impoverita da questa pandemia, possa rivivere le angosce degli anni di piombo. Insomma che i focolai dell’anarchia e dell’estremismo possano cavalcare la disperazione di chi, e sono tanti, troppi, esce da questa clausura con il portafoglio e la pancia vuoti. Lunedì, anche se solo parzialmente, ripartiamo. O meglio ritorniamo a vivere una quotidianità dimenticata, seppur mascherati con garza bianca o azzurra e con i guanti di lattice alle mani. Alcune aziende riaprono, ma restano al palo i commercianti, i piccoli ambulanti, i parrucchieri e le estetiste, solo per citare alcune categorie. Dunque non è un “avanti tutta”, ma un primo passo da compiere con cautela. Il futuro si gioca in queste due o tre prossime settimane e gli scienziati della salute sono lì con il bilancino a calcolare il rapporto tra infetti e guariti. Basterà poco per tornare indietro. E ciò sarebbe drammatico. Torino e il Piemonte devono non solo ripartire, ma sono obbligati a tentare un recupero (con l’orgoglio di farcela) rispetto al primo quadrimestre dell’anno che è stato disastroso. E la partita la giochiamo tutti con i nostri comportamenti, perché un aumento dei contagi ci riporterebbe tra le quattro mura di casa. Sono le settimane in cui dalla Regione e dal Governo ci aspettiamo di vedere tradotte in pratica le promesse di tanti decreti raccontati in Tv. Si deve normalizzare e rifinanziare la cassa in deroga, devono essere corrisposti i prestiti da 25mila euro alle piccole attività, si deve trovare una soluzione, non solo pannicelli caldi sotto forma di pacchi viveri, per autonomi, precari e per chi ancora lavora senza contratto. Insomma ci aspetta un momento complicato, ma finalmente saremo di nuovo un poco liberi. Stiamo accorti e usiamo il cervello. Insieme, come usa dire di questi tempi, possiamo farcela. Io aggiungo: dobbiamo!

fossati@cronacaqui.it