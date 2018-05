Ornella Vanoni: «Bisogna imparare ad amarsi sempre, anche alla mia età»

Lunedì sera approderà al Teatro Colosseo di Torino per la tappa piemontese del suo “La mia storia tour”

“La mia storia”, ossia la sua storia, è un po’ la storia di tutti quelli che amano la musica di gran classe. Dalla bossa nova, al jazz, passando per la canzone d’autore. Ed è proprio con quest’ultima rappresentata dallo stupendo brano “Imparare ad amarsi” che Ornella Vanoni ha deciso di rimettersi in gioco allo scorso Festival di Sanremo insieme con Pacifico e Bungaro, portandosi a casa il prestigioso Premio Sergio Endrigo e regalando al pubblico italiano una nuova pagina della sua storia, appunto, fatta di classe, eleganza, preparazione e talento. Un talento particolare con cui la signora Vanoni, classe 1934, ha iniziato a calcare la scena nel 1956 passando dal teatro di Strehler alla musica leggera, ai grandi autori italiani. Gino Paoli e Pacifico, l’inizio e la maturità. Un’artista, una signora che lunedì sera approderà al Teatro Colosseo di Torino per la tappa piemontese del suo “La mia storia tour”.

Che spettacolo vedremo?

«Venite a vederlo no? Io sarò lì – commenta Ornella Vanoni con la sua singolare ironia sinonimo di intelligenza sottile e di semplicità -. Sono molto contenta dello spettacolo che abbiamo messo su e che porta in scena davvero tutta la mia storia musicale, dagli esordi alla collaborazione con Pacifico. Un artista che mi ha colpito».

Farà parte anche del suo futuro?

«Me lo auguro. Pacifico l’ho scelto proprio per il suo modo di scrivere con quel suo “bisogna imparare ad amarsi, bisogna imparare a lasciarsi” è entrato nelle mie grazie».

Uno dei brani più riusciti dello scorso Sanremo…

«Beh, io ci aggiunto del mio con “bisogna imparare a perdonarsi”, perché l’amore senza perdono cos’è?».

Cosa le è rimasto di Sanremo 2018?

«Mi sono divertita e sono soddisfatta del mio quinto posto. E poi io sono la vincitrice morale. Così hanno detto tutti no? Inoltre ho vinto il premio più complicato, l’Endrigo, quello che mi hanno conferito i miei colleghi. Essere premiati dai colleghi non ha prezzo».

Lei è innamorata?

«No, adesso no. Vivo sola da tanto tempo, la mia vita sono mio figlio e i miei nipoti, anche se…».

Anche se cosa?

«Non mi dispiacerebbe trovare una persona con cui condividere il mio tempo, farmi le coccole e parlare. Per le altre cose, beh mi ha capita… per quelle cose non è più tempo».

Intende il sesso?

«Sì, non è più l’ora per me, quel discorso appartiene al passato. Ma l’affetto e l’amore si possono ancora dare se solo si trovasse la persona adatta».

In che rapporti è con Torino?

«Ottimi, è una città dove mi sono esibita molte volte. E poi mi piace il cibo, quei piatti a base di carne cruda accompagnati da ottimo vino nero».

E’ una buona forchetta?

«Sì, amo mangiare peccato che mi debba tenere. Che fatica però quando si gira l’Italia. Ogni regione un menù diverso, che meraviglia il nostro Paese».