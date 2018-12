Orrore a Barriera di Milano: cane morto trovato abbandonato in strada in un sacco per la spazzatura

Il ritrovamento in via Desana a Torino

Abbandonato avvolto in un sacco nero della spazzatura, accanto al bidone dei rifiuti. Come fosse immondizia. La carcassa di un povero cane è stato ritrovata questa mattina a Torino, in via Desana, nel quartiere Barriera Milano, a ridosso di un cassonetto.

L’ANIMALE ERA UN “SIMIL PITBULL”

Non proprio un cagnolino, ma un animale di stazza più grande, un “simil pitbull” di taglia media. Del caso è stata informata l’Asl competente cui, inorriditi, si sono rivolti alcuni passanti dopo il macabro ritrovamento. Ora si cerca il padrone dell’animale.

TECNICI ASL AL LAVORO

Ai veterinari del servizio sanitario, nel frattempo, capire in che modo sia morto il cane: se per cause naturali oppure per maltrattamento. Resta il fatto che è vietato gettare cani e gatti morti nei cassonetti dell’Amiat. Ci sono regole ben precise da seguire in casi del genere: è infatti sufficiente portare la carcassa dal veterinario che è in contatto con centri specializzati.