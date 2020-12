Orrore a Grugliasco: anziana sbranata in casa dai cinque cani lupo della figlia. Morta

Sarebbe stata sbranata da cinque cani lupo cecoslovacchi, una donna di 74 anni, trovata morta questa sera a Grugliasco, in una palazzina di via Boves 12, nell’hinterland torinese, dalla figlia, proprietaria degli animali (assente al momento della tragedia). E’ successo nel pomeriggio.

POCO CHIARA LA DINAMICA DEI FATTI

Al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti: sarà il medico legale a stabilire se la donna sia stata colta da un malore e poi, successivamente, aggredita dagli animali oppure se siano stati gli stessi cani ad assalirla provocarne il decesso. Sembra, in ogni caso, che a dare l’allarme siano stati alcuni vicini che hanno sentito le grida della donna.

CANI MESSI IN SICUREZZA

Sul posto sono giunti gli agenti della locale polizia municipale ed i carabinieri. I cani sono stati portati via dalla figlia della vittima che li ha rinchiusi in macchina e messi in sicurezza.