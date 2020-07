Orrore a Viareggio. Bimbo di 12 anni ucciso dai pedofili

Dal punto di vista della storia recente di Viareggio il caso Lavorini rappresenta una sorta di discrimine temporale. Il rapimento del giovanissimo Ermanno, scomparso il 31 gennaio del 1969, mezzo secolo fa, e mai più tornato a casa, ha segnato infatti la fine dell’innocenza collettiva. Della città, certo, ma forse anche di tutta l’Italia. Col caso Lavorini finiscono gli spensierati anni Sessanta e comincia una stagione buia e problematica, piena di tensioni politiche e sociali. Ermanno, tredici anni non ancora compiuti (era nato il 19 novembre del 1956), si allontana da casa in bicicletta alle 14,30, con l’intesa che sarebbe rientrato un’ora più tardi. Indossa un paio di pantaloni color ruggine, un maglione bianco con disegni neri e un impermeabile bianco. È alto 1 metro e 55, corporatura esile, capelli biondi ondulati. È il figlio minore di una nota famiglia di commercianti, con negozio di tessuti nella zona del mercato. Il padre Armando è molto conosciuto. Ermanno non torna, e alle 17,45 la sorella ventunenne Marinella riceve una telefonata minatoria: «Preparate 15 milioni e non avvertite la polizia». Comincia così il primo caso italiano di rapimento di minore a scopo di estorsione. La vicenda deflagra dal punto di vista mediatico. Polizia e carabinieri inviano a Viareggio i loro migliori investigatori, la televisione e i giornali di tutta Italia spediscono in Versilia telecamere e inviati di punta. Quello che non si sa, per il momento, è che Ermanno è già morto. Dopo il ritrovamento del cadavere, sepolto sotto un velo di sabbia sulla spiaggia tra Torre del Lago e Vecchiano, l’autopsia stabilirà infatti che la morte per strangolamento risale al pomeriggio del 31 gennaio. Le attenzioni degli inquirenti si concentrano su due giovani viareggini: Marco Baldisseri, meccanico sedicenne di simpatie monarchiche e Rodolfo Della Latta, 20 anni, necroforo in un’agenzia di pompe funebri. A essi si aggiungerà più tardi Pietro Vangioni, 20 anni, cameriere e segretario del Fronte Monarchico giovanile. La spiegazione della morte di Ermanno ha seguito, nel tempo, due piste del tutto diverse: la prima omosessuale, la seconda politica. Il ritrovamento del corpo è del 9 marzo. Il 20 aprile i carabinieri annunciano che il caso è chiuso: Baldisseri ha confessato di aver ucciso Ermanno in seguito a una furiosa lite. Ma questo è solo l’inizio: Baldisseri, che conosce i giri della pineta di ponente, dove si svolgono squallidi commerci carnali con minori che si prostituiscono, cambia versione almeno una dozzina di volte, chiamando in causa adulti che vedono così distrutta la loro reputazione. Come Adolfo Meciani, benestante quarantenne accusato da Baldisseri di aver messo gli occhi su Ermanno e di aver organizzato un vero e proprio agguato per condurlo a un festino.