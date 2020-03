Tra orrori e gelo della guerra: l’odissea del giovane medico

Arriva raggomitolato, come pietrificato, su una carriola di un contadino, nel gelo che avvolge la pianura e gli uomini stessi lì da qualche parte vicino al confine ungherese nell’anno di guerra 1915. Non parla, ha lo sguardo perso in orrori che solo lui conosce. Nel suo pastrano ci sono decine e decine di fogli di carta, disegni meravigliosi di ospedali, villaggi, battaglie, corpi straziati di soldati. E un incubo è nella sua mente. È lui, “Il soldato d’inverno” (Neri Pozza, 18 euro, ebook 9,99 euro), che sconvolgerà l’esistenza del giovane ufficiale medico protagonista del romanzo di Daniel Mason.

Lucius Krzelewski ha ventindue anni, per lui lo studio della medicina è una autentica missione, più della vita, nelle austere sale dell’università di Vienna. ha consacrato con severità monastica la sua vita allo studio della medicina. Parlare di medicina è l’unica cosa che lo strappa alla timidezza, al senso di inadeguatezza, lo rende diverso dai fratelli e dalle sorelle, gli fa pensare di sottrarsi a una madre che sogna un ricco matrimonio per lui e a un padre ex maggiore dei Lancieri, eroe della battaglia di Custoza.

E così tra lezioni noiose, l’arroganza dei baroni, un incontro curioso con Marie Curie, arriva la grande guerra e il fronte chiama anche i medici, a tutti gli studenti viene offerta la laurea anticipata se si arruolano e anche il giovane Lucius decide di poterlo fare, decide di prendere i gradi e la sciabola, perché al fronte potrà curare davvero i pazienti, al limite attenersi al suo giuramento, «non nuocere».

A cavallo nel gelo, scortato da un ussaro, il giovane “Pan dottore” arriverà all’ospedale di guarnigione sistemato in una vecchia chiesa, in una valle con poche case. In questo avamposto gelido e devastato dal tifo e dai pidocchi, domina su tutto suor Margarete, la giovane infermiera, mentre i medici sono fuggiti. Sarà lei a guidare il giovane Lucius in quella realtà di corpi doloranti di amputazioni, di diarrea e malattie da shock. Fino al giorno di febbraio in cui un contadino gigantesco porta la sua carriola con dentro quel soldato dagli occhi sbarrati. Per curarlo Lucius non esiterà a mettere in gioco più della vita e delle sue convinzioni e quel che accadrà dopo, in un girare perduto tra cariche di cosacchi, sale da ballo a Vienna, treni ospedale e mille rischi, non sarà altro che il percorso di un ulisside alla ricerca di risposte. E anche di Margarete, del mistero sotto il suo velo. Tra sensi di colpa e riscatto, sogni di gloria infranti dal fango delle trincee, fino alla rivelazione dell’amore e di sé.