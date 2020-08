Orti abusivi al parco Sempione. Baracche tra i cantieri e i rifiuti

Orti abusivi occupati dai disperati o trasformati in discariche. A due passi dal cantiere dell’ultimo lotto del passante ferroviario, lungo via Cigna, c’è una porzione di terreno completamente in balia del degrado. Il parco Sempione non verrà ricordato solo per l’abbandono e per i tossici ma, da qualche tempo, anche per un appezzamento coltivato in corrispondenza dell’area di cantiere. A fianco della narcosala qualcuno si è aperto un varco per accedere giù al canale, con tanto di scalini per evitare di scivolare e farsi male. E lì, tra barili e sacchi, è nato un vero e proprio orto di fortuna.

