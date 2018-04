Osapp, la denuncia: “In aumento le aggressioni agli agenti nei penitenziari piemontesi”

L’Osapp, sindacato autonomo di polizia penitenziaria, lancia un nuovo allarme sulla situazione esplosiva che si respira nelle carceri del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta. “Si sta registrando una escalation di aggressioni impunite, con un aumento del 30% delle aggressioni dei detenuti ai danni di agenti rispetto allo stesso periodo del 2017, in base a dati che non prendono in considerazione gli episodi di minore gravità”.

A giudizio della sigla sindacale, due sono i fattori che stanno favorendo questo spiacevole fenomeno: “L’aumento dei detenuti affetti da problemi di carattere psichiatrico dopo la chiusura degli ospedali Osp e il fatto che i procedimenti disciplinari per gli episodi di violenza si chiudano nel 70% dei casi con un nulla di fatto, rendendo palese una condizione di sostanziale immunità che legittima, anzichè reprimere, le condotte aggressive”.

Particolarmente accorato l’appello del segretario generale Leo Beneduci: “Il nuovo governo dovrà apportare dei correttivi urgenti”anche per evitare che i poliziotti penitenziari non siano più costretti a difendersi a mani nude rispetto a chi agisce brandendo oggetti contundenti e rudimentali armi da taglio e che malgrado questo trova nella stessa amministrazione, oltre che in enti e associazioni esterne, innumerevoli soggetti pronti a giustificarne i comportamenti. Servono inoltre urgenti adempimenti ispettivi volti ad accertare il numero e l’entità dei procedimenti disciplinari non debitamente conclusi e perciò causa di ulteriori violenze”.