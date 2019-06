Ospedale, crolla controsoffitto: badante sfiorata dai calcinacci

Crolla un controsoffitto all’ospedale Maggiore: una badante, che in quel momento stava assistendo un paziente, è stata sfiorata dal pannello ma fortunatamente le è caduta addosso solo dell’acqua. In pratica ci è mancato poco che il controsoffitto colpisse il paziente, tra l’altro ricoverato nell’Area critica della struttura, quella destinata ai casi più delicati.

L’episodio è avvenuto nella notte fra lunedì e martedì. A segnalare l’accaduto è stata proprio la donna che ha rischiato di ricevere il pannello in testa, una badante chiamata per stare accanto alla persona ricoverata. Per fortuna non ci sono state conseguenze per nessuno e ieri gli addetti dell’Asl To5 sono intervenuti per sostituire il controsoffitto, subito riparato: a quanto pare non si è trattato di una perdita d’acqua ma della conseguenza di lavori di ristrutturazione che sono in corso in locali vicini.

Intanto le immagini del pannello in mille pezzi sono state pubblicate su Facebook e hanno sollevato una lunga serie di critiche nei confronti di un ospedale «lasciato andare», come commenta qualcuno. Altri puntano il dito contro il progetto dell’ospedale unico per tutta l’Asl To5, che in futuro dovrebbe la storica struttura di Chieri (oltre a quelle di Carmagnola e Moncalieri): «Prima dovrebbero pensare a mettere a posto quelli esistenti».

In realtà l’idea di realizzare un ospedale è partita proprio dalla difficile condizione delle strutture esistenti: il Maggiore di Chieri è stato fondato addirittura nel 1383 e l’ala interessata dall’incidente ha subito i precedenti lavori di ristrutturazione fra il 1945 e il 1960, quando è stata costruita l’attuale facciata su piazza Duomo.

Non si tratta neanche del primo caso di controsoffitti crollati nell’Area critica: era già successo l’11 ottobre 2016, quando un pannello in cartongesso era caduto in un punto di passaggio. In quell’occasione la causa era un’infiltrazione d’acqua sotto il pavimento della sala operatoria che si trova al livello superiore.