Ospedale di Rivoli: ricostruita l’anca a una paziente di 104 anni

L’emergenza coronavirus non ferma l’attività operatoria: la donna aveva riportato la frattura del femore dopo una caduta in casa

L’emergenza coronavirus non ferma l’attività operatoria, che continua ad occuparsi dei pazienti che non possono aspettare, anche dei più anziani, anche dei più fragili, garantendo loro la giusta assistenza e la massima sicurezza. Alcuni giorni fa una donna di 104 anni, caduta accidentalmente in ambiente domestico, si è procurata una frattura laterale del collo del femore. Trasportata in ospedale a Rivoli, viene sottoposta, giovedì 2 aprile, ad intervento di riduzione della frattura e sintesi con chiodo endomidollare in titanio dal dottor Arbucci e dal dottor Mortera, dell’équipe ortopedica della S.C. Ortopedia e Traumatologia diretta da Rainero Del Din.

Nonostante il momento difficile dunque, l’attività in ospedale, con le dovute restrizioni e la messa in atto delle procedure di sicurezza previste per il contenimento dell’epidemia, prosegue, offrendo assistenza a tutti i malati, covid positivi e negativi, se urgenti. “Il decorso post operatorio sta ora procedendo in modo positivo – commenta il direttore generale AslTo3 Flavio Boraso – La signora sta bene ed è un esempio concreto di fiducia e speranza per tutti, in particolare per i più anziani, dei quali continuiamo a farci carico come sempre, nonostante le molte difficoltà, con la consueta professionalità e competenza”.