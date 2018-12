Il nuovo ospedale divide i sindaci: «Scegliete una sede strategica»

Quattro sindaci schierati contro il futuro ospedale unico della Asl To5 che, secondo lo studio di fattibilità approvato appena la settimana scorsa dalla Regione, dovrebbe sorgere in zona Cenasco, tra Moncalieri e Trofarello. A firmare il documento, Ivana Gaveglio di Carmagnola, Davide Nicco di Villastellone, Angelita Mollo di Poirino e Fiorenzo Demichelis di Piobesi Torinese. Pomo della discordia la decisione di erigere la struttura nell’area verde di Cenasco, scomoda per l’utenza del carmagnolese e, tra l’altro, a rischio alluvionale. «L’approvazione – scrivono i sindaci – avviene dopo tre anni di inattività da parte della Regione e ad appena quattro mesi dalla scadenza dell’attuale consiliatura con le nuove elezioni regionali di maggio».

E proseguono: «Bisogna ricordare che la procedura per arrivare al bando di gara prevede ancora la redazione e l’approvazione del progetto preliminare, del definitivo e dell’esecutivo ma soprattutto l’espletamento di una procedura di Vas, Valutazione ambientale strategica. Il tutto durerà verosimilmente non meno di due anni». Sulla questione, inoltre, pende anche un ricorso al Tar che dovrà esprimersi sulla bontà della scelta della Regione. «Tar che in analogo ricorso ha già ricordato come la scelta sia di fatto attualmente inattuabile perché è necessaria la Vas che non è stata fatta». Sulla localizzazione del nuovo ospedale – che metterà a disposizione 450 posti letto – anche Città Metropolitana e i tecnici regionali avrebbero, tra l’altro, preannunciato una serie di pareri negativi e ora Gaveglio e colleghi non intendono mollare. «Da un punto di vista più politico, appare quantomeno bizzarro che dopo l’annuncio del 2015, in si prometteva che lo studio di fattibilità sarebbe arrivato entro sei mesi, lo si approvi con tre anni di ritardo a fine 2018. Una persona di medio buon senso, ma un pizzico maliziosa potrebbe pensare che dopo essersi resi conto che l’area sondabile non avrebbe ottenuto il via libero tecnico, in Regione abbiano pensato di stopparla per riavviarla a ridosso delle elezioni, in modo da ricevere il parere negativo solo dopo, evitando una brutta figura». Al di là delle malizie, ciò che preme è scongiurare la desertificazione dei servizi sanitari: «Questo spiegheremo alla nuova maggioranza, certi di essere ascoltati con attenzione e sicuri che sarà fatta una scelta finalizzata al bene di tutta la popolazione e non sulla base di accordi di partito: quel tempo ormai è finito».