Ospedale, due le aree in corsa: «Scelta tra Ivrea e Scarmagno»

Uno studio del Politecnico per scegliere tra Ex Montefibre ed ex Olivetti

“Fumata bianca” per l’ospedale di Ivrea da parte del comitato dei 16 sindaci del Canavese. Ieri i primi cittadini nominati dall’assemblea dei sindaci dell’Asl To4 sono tornati a ritrovarsi a Bollengo dopo che poco più di dieci giorni fa il precedente incontro aveva dato esito negativo. Questa volta, però, sull’ospedale unico del Canavese o sull’ospedale di Ivrea (perché in realtà non è molto chiaro), ci sarebbe una convergenza, almeno in seno a questo comitato.

I sindaci, infatti, hanno trovato l’accordo su un documento da sottoporre alla Regione nel quale chiederanno ai tecnici di valutare due siti sul territorio, analizzandoli dal punto di vista tecnico, ed una volta rilevato il migliore sarà esposto all’assemblea dei sindaci per l’approvazione. I siti sono la ex Montefibre di Ivrea e la ex Olivetti di Scarmagno.

