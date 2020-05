Ospedale, finalmente chiude il reparto Covid-19

Grande festa per medici e infermieri: «Abbiamo salvato decine di vite ma la battaglia non è ancora finita»

La chiusura del reparto Covid all’ospedale di Susa porta una data precisa. Un cartello e vicino medici e infermieri a festeggiare: il 18 maggio è stato dimesso l’ultimo paziente, finalmente guarito da Covid 19.

Una vittoria per un ospedale “piccolo”, ma che serve quasi tutta la Val di Susa. «Sebbene i protagonisti della “mission impossible” del reparto “Covid-19 Susa” siano riusciti nell’impresa di salvare decine di vite, sembra inverosimile, ed ancora non ci si crede di aver posto i sigilli al reparto “Covid-19 Susa” – ha commentato sul suo profilo Facebook, Alfredo Monaco, medico chirurgo che in questi mesi ha lavorato nell’ospedale valsusino -. Alle ore 16.50 del 18 maggio 2020, questa la data e l’ora della storia».

