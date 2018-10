Nuovo ospedale senza una strada, il rischio “cattedrale nel deserto”

A marzo 2019 la consegna della struttura e per le opere viarie non è stata ancora indetta neppure la gara d'appalto

VENARIA Non sono stati realizzati neanche i parcheggi, allarme in Regione. Saitta convoca il Comune

Il rischio è di ritrovarsi con un ospedale nuovo di zecca ma circondato dai campi: senza parcheggi e senza una viabilità adatta per raggiungerlo. Come fosse una cattedrale nel deserto. È questa la situazione a Venaria, dove si sta costruendo il nuovo presidio sanitario.

Il cantiere, infatti, prosegue e il cronoprogramma che dovrebbe portare al taglio del nastro entro marzo 2019 è rispettato. Ma intorno ancora non c’è nulla. Per raggiungere la struttura bisogna gioco-forza prendere una stradina sterrata e seminascosta che parte da corso Macchiavelli, un lungo stradone in mezzo ai prati fra via Don Sapino e la strada provinciale 176 della Savonera concesso in comodato d’uso dal Comune di Venaria.

Il finanziamento globale è di 17,8 milioni, di cui 8,4 dallo Stato, 7,1 dalla Regione, e 2,3 da un mutuo decennale stipulato dall’Asl To3. I problemi, però, arrivano dalla realizzazione delle opere connesse e che dipendono dal Comune di Venaria. A oggi, infatti, non è stata indetta nemmeno una gara d’appalto. Così, di fatto, i fondi ministeriali dei progetti AxTo, (si parla di 1,5 milioni per la realizzazione dei parcheggi) sono bloccati.

Una bella gatta da pelare, che se non risolta potrebbe costare una brutta figura oppure, nel peggiore dei casi, come affermato dalla consigliera regionale di Liberi e Uguali, Silvana Accossato, durante un’interrogazione in consiglio regionale, «potrebbe sfociare nell’interruzione di pubblico servizio». Lo stesso assessore regionale alla Sanità, Antonio Saitta, non nasconde le sue preoccupazioni a proposito, al punto da aver convocato una riunione a cui parteciperanno Scr (la società della Regione che si occupa della gestione e dell’assegnazione degli appalti) Asl To3 e Comune di Venaria «per verificare l’attuazione dell’accordo di programma per la realizzazione del nuovo presidio sanitario». A parte il cantiere, gli unici lavori già terminati sono infatti quelli legati alle opere di urbanizzazione come allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica e a carico dell’Asl To3.

«Proprio perché la realizzazione dei parcheggi e delle opere relative alla viabilità sono invece a carico del Comune – ha aggiunto Saitta – vogliamo verificare lo stato di avanzamento di queste procedure e fugare i dubbi emersi in queste settimane». Anche considerando «che terminare la struttura senza che siano state completate le opere necessarie a raggiungerla costituirebbe un serio problema e evidenzierebbe responsabilità da accertare in maniera approfondita».