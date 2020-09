Ospedale, sindaco all’attacco. «La Regione perde tempo»

Rallenta ancora il via libera ai lavori per la realizzazione della nuova struttura

«È sufficiente entrare al pronto soccorso del Santa Croce, provare ad arrivare all’ospedale Maggiore di Chieri o vedere il bacino di utenza del San Lorenzo di Carmagnola per capire che la realizzazione dell’ospedale unico dell’Asl To5 è indispensabile. Ed è per questo che sin dal primo giorno di questo mandato ci siamo messi a lavorare in 40 sindaci. Non Paolo Montagna, il comunista di Moncalieri, ma in 40 sindaci abbiamo detto che ci voleva un nuovo ospedale. Era il 2015». Le perizie che escludono il rischio idrogeologico, ossia il punto cardine lo scorso luglio che ha spinto la Regione Piemonte a chiedere una nuova perizia asseverata sull’area di Pecenasco su cui dovrebbe nascere il futuro nosocomio, ci sono. Sono state redatte nel 2016, dopo la tremenda alluvione che colpì Moncalieri mandando sott’acqua tante zone della città (ma non quella del futuro ospedale, sottolinea Montagna), e nel 2018. Eppure la Regione, che nel frattempo è passata da una giunta di centrosinistra all’attuale di centrodestra guidata da Alberto Cirio, «continua a perdere tempo».

