“Ospita delle persone” e chiamano i carabinieri: in realtà la casa è piena di cani

Incresciosi equivoci al tempo del Coronavirus: questo signore sta solo aiutando animali in difficoltà

Erano convinti che nella sua abitazione ospitasse delle persone, o magari che stesse organizzando una festicciola. E gli hanno mandato i carabinieri a casa. In realtà questo signore si prende cura di cani in difficoltà. La casa ne è piena. E i militari, nell’andar via, gli hanno chiesto scusa.