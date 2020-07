Ospitano 23enne durante l’emergenza covid e la costringono a prostituirsi per pagare le spese

Durante l’emergenza coronavirus una coppia di romeni ha ospitato in casa una 23enne connazionale per poi costringerla a prostituirsi per pagare loro l’affitto e le spese. 31 anni lui e 25 lei, genitori di due bambini, hanno ospitata la ragazza a casa loro a Montà (Cn), in cambio di 1.000 euro al mese.

La ragazza, dall’agosto 2019, è stata quotidianamente accompagnata dall’uomo sulla statale SP 143, che da Poirino conduce verso il Comune di Carmagnola, dove la ragazza “lavorava” per lui. La 23enne doveva informare il suo protettore, parcheggiato a breve distanza, tramite telefono, l’arrivo dei clienti e la fine del rapporto. A tenere la contabilità ogni giorno del lavoro svolto ci pensava la giovane moglie.

Terribile la sorte di un cliente della giovane prostituta che, come nel caso d’indagine, intenerito dalle richieste di aiuto, a febbraio, le ha dato ospitalità per qualche giorno in una casa di Carmagnola. L’uomo è stato rintracciato dalla coppia e da un altro connazionale e rapinato di 300 euro, per compensare i mancati guadagni della prostituta.

A dare il via alle indagini è stato l’uomo rapinato che inizialmente ha raccontato ai carabinieri di essere vittima di un estorsione da parte di un connazionale, senza chiarire alcun movente. Le indagini hanno poi fatto chiarezza sulla vicenda. È stato accertato che l’uomo dopo aver ospitato la donna ed essere stato rapinato avrebbe dovuto versare altri soldi alla coppia di sfruttatori invece ha preferito denunciarli.

I tre romeni su disposizione del gip del Tribunale di Asti e del Sostituto Procuratore Davide Lucignani, che ne ha coordinato le indagini, sono stati arrestati dai carabinieri di Moncalieri e dai colleghi di Carmagnola poiché gravemente indiziati dei delitti di rapina aggravata (i due uomini, lo sfruttatore e un amico assoldato per lo scopo) e di sfruttamento della prostituzione (i coniugi). I due uomini sono finiti in carcere, mentre la donna ai domiciliari per accudire i figli.