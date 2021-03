Ossa e dipinti nella cappella. «Sono resti di riti satanici»

La Santa Morte svetta sopra l’altare della cappella di Villa Moglia, dove sono appoggiate candele e ossa. Intorno spuntano dipinti con scheletri, immagini dell’inferno e simboli esoterici.

«Ci sono più gruppi che entrano lì dentro: alcuni scimmiottano i riti satanici, altri li fanno davvero». Laura Audi, studiosa di esoterismo, è convinta. E le sue parole lanciano l’allarme su quello che succede all’interno del complesso barocco che da 400 anni svetta sulle colline tra Chieri e Pecetto. Non è la prima volta: Villa Moglia, depredata e vandalizzata da decenni, è famosa come “Villa del Diavolo” fra esperti e curiosi. Come Nicoletta Branco e Daniele Lionello, una coppia di “studiosi del paranormale”, che vi hanno trovato macchie di sangue, resti mummificati di un cane e delle ossa. Le hanno consegnate ai carabinieri per farle analizzare ma non si è mai scoperto se fossero animali o umane.

Adesso preoccupa la cappella, dove sono spuntati affreschi, croci rovesciate, simboli e scritte in alfabeti sconosciuti: secondo Audi, non hanno significato. Oppure sono semplici citazioni.

