Ossessionato dalla gelosia, picchia la moglie. Lei chiama la polizia e lo fa arrestare

Dopo l’ennesima aggressione, la donna si è rifugiata in camera da letto e da qui ha contattato la polizia ponendo così fine all’incubo che la perseguitava, oramai, da troppo tempo. Le minacce, le violenze fisiche e psicologiche subìte, andavano avanti da quasi dieci anni. Da quando, insomma, era iniziata la sua permanenza a Torino. Ossessionato dalla gelosia, l’uomo, un marocchino di 53 anni, aveva più volte alzato le mani sulla moglie senza alcun motivo.

AGGREDISCE LA MOGLIE MENTRE E’ IN BAGNO

Questa volta, mentre la donna era in bagno, il balordo è entrato e l’ha colpita al volto rompendole gli occhiali da vista. La vittima non è più riuscita a sopportare il peso della situazione ed ha trovato il coraggio di parlare. Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno arrestato il marito violento per il reato di maltrattamenti in famiglia.