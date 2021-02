Ostello, sale studio e supermercato per la rinascita di Scalo Vanchiglia

Il degrado è stato spazzato via insieme al ricordo delle occupazioni che per anni hanno fatto gridare allo scandalo

Il ritrovamento di un uomo senza vita nell’agosto del 2018 è forse la pagina più triste del passato recente dello Scalo Vanchiglia di Barriera di Milano. Oggi, quasi tre anni dopo, la realtà è molto diversa. I ruderi e i rifiuti che campeggiavano un po’ ovunque da corso Novara fino a via Monteverdi non esistono più. Spazzati via dalle ruspe e dai ragni, insieme al ricordo delle occupazioni che per anni hanno fatto gridare allo scandalo.

Eccezion fatta per il trincerone di corso Regio Parco, dove resistono un paio di tende, gli abusivi hanno dovuto cambiare locazione per lasciare posto a un corposo intervento di messa in sicurezza. Sbirciando dalle maglie delle recinzioni, per la prima volta, si riesce persino a vedere da lontano il palazzone dimenticato delle poste. Il segno che di lavori ne sono già stati fatti parecchi. Dal disboscamento fino alla demolizione dei vecchi capannoni.

Il futuro di questa enorme area parla di un ostello, di una residenza universitaria e di un supermercato. Ci vorrà ancora del tempo, indubbiamente, ma la sensazione è che almeno qualcosa stia andando per il verso giusto (aspettando che nel 2024 partano anche i cantieri della metro 2).

«Se da un lato è vero che è un momento critico – spiega la presidente della Circoscrizione 6, Carlotta Salerno -. dall’altro siamo contenti che un’area, che in passato ci ha dato molto problemi, sia ora oggetto di una riqualificazione che non potrà che fare del bene per tutto il quartiere». Lasciandosi alle spalle la desolazione e persino il ricordo di un mercatino abusivo.