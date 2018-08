Ostensione straordinaria della Sindone per i giovani che incontrano il Papa

Ostensione straordinaria della Sacra Sindone, oggi nel Duomo di Torino, riservata ai giovani delle diocesi piemontesi che domani si recheranno in pellegrinaggio a Roma per incontrare Papa Francesco. A guidarli, l’arcivescovo di Torino monsignor Cesare Nosiglia custode della Sindone. Domani, sono attesi a Roma circa 70.000 giovani da tutta Italia, per l’evento “Vado al Massimo” in preparazione del Sinodo sui giovani convocato dal Pontefice per ottobre.

LE DOMANDE PER IL PONTEFICE

Nel pomeriggio, i ragazzi rivolgeranno alcune domande al Papa durante la veglia al Circo Massimo, nella mattinata di domenica la messa celebrata dal cardinale Gualtiero Bassetti presidente della Cei e l’Angelus con il Papa in piazza San Pietro.