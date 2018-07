Ottanta morti nel canale dell’Enel. Inutile la lotta per una recinzione

Il canale della morte in cinquant’anni ha ucciso più di ottanta persone. La media è di quasi due morti all’anno all’interno di quello che ormai è diventato un vero e proprio teatro della morte.

È il canale Enel Cimena, che attraversa il territorio dei comuni di San Mauro Torinese, Castiglione Torinese, Gassino e finisce ad alimentare la centrale idroelettrica di San Raffaele Cimena, nei pressi di Chivasso. Un vero e proprio luogo della tragedia che giovedì ha mietuto l’ultima vittima: una anziana di 77 anni.

I 12 chilometri del canale, che prende origine dalla diga sul Po, a valle del ponte Vittorio Emanuele, a San Mauro, e che, dopo aver costeggiato centri abitati ed aree agricole, si immette in una galleria sotterranea in corrispondenza della centrale idroelettrica, per lunghi tratti, non sono protetti né da reti né da altri sbarramenti. «Superiamo di gran lunga quota 80 vittime in questo canale Enel maledetto – attacca il consigliere del Movimento 5 Stelle di Gassino, Cristian Corrado – Enel mette una sbarra ed il cartello proprietà privata ma questo non basta assolutamente».

Rimostranze sono arrivate anche dai sindaci della collina che da anni cercano di combattere il problema. «Nel corso degli anni – spiega il sindaco di Gassino, Paolo Cugini – abbiamo scritto più volte a Enel per chiedere di costruire delle recinzioni. La famiglia di una vittima ha anche fatto causa all’Enel ma la legge dice che a loro spetta solo mettere un cartello e la barriera. Noi proveremo a mettere in sicurezza un lato con la realizzazione di una pista ciclabile. Ci appelliamo alla Regione affinché finanzi una parte del progetto». «Sono 30 anni che lottiamo contro l’Enel – gli fa eco Angelo Corrù, sindaco di San Raffaele Cimena – io ho iniziato ad amministrare nel 1988 e non c’era nessuna recinzione lungo il canale. Poi nel corso degli anni ci furono interventi da parte dei Comuni e di Enel ma ci sono ancora dei punti scoperti».