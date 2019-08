«Ottant’anni da emigrante tra la Svizzera e la Francia»

«Una storia incredibile, un viaggio lungo 80 anni». Così Walter Dalla Mora, 49 anni, racconta le gesta di suo papà Noelio, morto a 96 anni lo scorso luglio e originario di Santa Giustina Bellunese, nel Veneto. «E’ l’italiano con più anni di emigrazione alle spalle» racconta Walter, ripercorrendo la gioventù del padre che già a 3-4 anni – ma erano tempi diversi dai nostri – lavorava sui campi, come addetto al controllo degli animali impiegati nel settore agricolo. Già a 13 anni Noelio è costretto a iniziare la sua lunga maratona da emigrante. Tra il Friuli, la Svizzera e la Francia dove, di fatto, svolge la mansione di muratore.

In Francia trova impiego anche in un’acciaieria di proprietà di un imprenditore di origine ebrea. Ed è il suo ritorno, temporaneo, in Italia, per la precisione a Torino, a coincidere con una tragedia, quella di Superga. Noelio arriva alla stazione di Porta nuova alle 13 circa, quattro ore prima dello schianto dell’aereo che trasportava l’intera squadra del Grande Torino. «Due giorni prima del famoso calzolaio di via Filadelfia, tifoso del Torino» continua Walter. A Torino Noelio ha vissuto in via Luini. Prima di approdare alla Falchera dove ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita con il figlio Walter. «Mio fratello e mia sorella – spiega il 49enne – sono tornati nel bellunese. Soltanto io sono rimasto qua». Noelio ha lavorato anche alla Lancia e suo figlio, di quei tempi, ha ancora la maglietta che il papà indossava quando correva per la polisportiva. Giallo e blu come i colori della città.

Noelio ha trascorso gran parte della sua vita con la moglie Pasqualina, mancata a 87 anni nel novembre del 2017. Poche ore dopo lo spareggio tra Italia e Svezia per accedere ai Mondiali di Russia 2018.

«Tutte e due i miei genitori – rivela Walter – sono morti nel letto di casa mia». Del papà Walter porta con sè due sole foto: una scattata con uno smartphone qualche mese prima di morire. E’ l’unica foto in digitale del padre perché Walter, nella sua vita, non si è mai dotato di uno smartphone. Dall’associazione bellunesi nel mondo, invece, spunta un attestato originale conferito a Noelio. «Il signor Dalla Mora ha onorato il nome dell’Italia, del Veneto e del Bellunese in oltre 60 anni di emigrazione in Francia, in Svizzera e nel territorio italiano». Con firma datata 14 ottobre 2018.

«Sono davvero fiero di mio papà e di quello che ha fatto come emigrante» conclude Walter mostrando una foto in un quadretto. Ci sono lui, il papà, la mamma, la sorella e i due nipoti. «Di mio papà ho ancora tre fototessere. Quel poco che mi resta lo conservo tutto con grande fedeltà».