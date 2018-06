Ottica Bottaro – Oltre 38 anni di professionalità per la salute dei tuoi occhi

Quella dell’Ottica Bottaro, nella sede di piazza Villari 3, è una storia lunga e importante legata al quartiere. Per 28 anni è stata nella mani del primo proprietario del quale porta ancora il nome, ma ma dieci a dirigerla è Andrea dell’Aquila.

«Sono arrivato da un’esperienza ventennale come rappresentante e agente in questo campo, l’ho fatto diventare ancora di più il mio lavoro mettendoci la stessa professionalità».

In concreto per i clienti significa la possibilità di controlli visivi (per quelli specialistici ci sono degli oculisti di riferimento), montaggio di occhiali da sole e da vista con ogni tipo di lente, lenti a contatto e accessori di tutte le migliori marche. I tempi? Un paio di giorni per lenti semplici, massimo una settimana per le lenti di costruzione.

Ottica Bottaro è aperta dal martedì al sabato con orario 9-12.30, 15.30-19.30.

Contatti: 011.2217650.