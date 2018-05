Ottica Forner – Scopri le lenti a contatto di ultimissima generazione

Sono molti i settori nei quali l’Ottica Forner in corso Traiano 167/E eccelle: in particolare nelle lenti a contatto specialistiche. Quelle notturne per esempio (ortocheratologia), come spiega l’optometrista Mauro Forner:

«si utilizzano solo di notte per compensare i principali difetti visivi e garantiscono una visione ottimale durante il giorno senza l’utilizzo di occhiali. Ovviamente tutto avviene dietro prescrizione medica e sotto il controllo degli specialisti. L’uso frequente dei dispositivi digitali – precisa Mauro Forner – è dannoso per l’occhio umano: tra le lenti oftalmiche migliori consigliamo le Zeiss che, oltre a filtrare i raggi UV e la luce blu emessa da televisori, computer, smartphone e tablet, garantiscono un comfort visivo ottimale a tutte le distanze e una visione più rilassata».

Da Ottica Forner si trovano anche tutti i tipi i lenti a contatto, occhiali da vista e da sole delle migliori marche con un occhio attento al Made in Italy. La lunga esperienza come ottici optometristi permette di trovare dunque le soluzioni migliori per qualsiasi esigenza.

Ottica Forner apre dal martedì al venerdì (9-12.30;15.30-19.30) e il sabato (9-12.30;15-19), ma in caso di esigenze particolari si possono anche fissare appuntamenti in orari diversi.

Contatti: 011.613771.