Vederci bene e essere sempre alla moda con quel tocco di classe e particolarità in più che può conferire un bel paio di occhiali da vista. Per non parlare dell’effetto glamour degli occhiali da sole, accessorio ormai immancabile per chiunque. Con l’Ottica Foto Capisano di via Frejus 98, la salute dei propri occhi e il proprio stile sono assicurati dall’esperienza quarantennale di chi vi lavora. Prada, Tom Ford, Marc Jacobs, oltre che Gucci e Dolce & Gabbana sono solo alcuni dei nomi per chi ama seguire la moda. E la lista continua anche per i più piccoli: Ray Ban, Web, Centro Style e la possibilità di usare montature in titanio e montature elastiche a prova di urti. Ad ognuno il suo occhiale. Così ecco occhiali da vista e occhiali da sole (anche graduati e con lenti ottiche), lenti a contatto morbide e tutti i prodotti correlati. Dotato del laboratorio in sede, i servizi di questo ottico messi a disposizione dei clienti vanno dai controlli visivi optometrici agli esami gratuiti della vista e di contattologia applicata, fino al montaggio di occhiali e riparazioni dei vecchi. E la consegna degli occhiali è immediata. Uno sguardo attento è rivolto anche agli sportivi che non possono rinunciare ai loro occhiali anche quando praticano dello sport. Nello specifico si tratta di un prodotto della casa produttrice Maui Jim, con tecnologia brevettata Polarized Plus2.

Indirizzo: via Fréjus 98

Telefono: 011.331187

Orario: 9-12,30; 15-19,30, chiuso domenica e lunedì