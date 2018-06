Ottica Mauri – Qui solo il meglio per i tuoi occhiali da vista o da sole

Il negozio ha aperto nella centralissima via Giolitti 4 soltanto l’estate scorsa, ma in realtà l’esperienza di Maurizio Scramuzza nel settore è quasi trentennale. Ci sono lui e la sua sapienza alla base di Ottica Mauri, in pochi mesi diventata già un punto di riferimento nel settore a Rivoli e non solo. La filosofia alla base delle proposte per il pubblico è chiara come spiega il proprietario:

«Nel nostro settore ci sono molte attività commerciali anche qui in zona. Quindi io fin dall’inizio ho voluto differenziarmi puntando sulla massima valorizzazione dei componenti a cominciare dalle montature, scegliendo materiali anche diversi dal consueto e realizzati con tecniche particolari ma che assicurassero la massima resa. Ecco perché qui non si trovano i classici marchi più noti, ma solo aziende che rappresentano il meglio, ricercate in Italia e in Europa».

Stesso discorso vale per le lenti da montare ma anche per le lenti a contatto, esclusivamente di uno specialista come la tedesca Zeiss, e per i liquidi. Inoltre è disponibile il controllo computerizzato della vista ed è presente il laboratorio per il montaggio. Ottica Mauri apre dal lunedì (ma solo al pomeriggio) al sabato, oltre alla terza domenica del mese, con orario 9-12.30, 15.30-19.30.

Contatti: 011.9661831.