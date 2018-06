Ottica Rikar’s – «La nostra esperienza al servizio dei tuoi occhi»

La storia di Ottica Rikar’s ha una lunga genesi. Il primo negozio è stato aperto nel 1992, oggi l’attività si sdoppia tra la sede di via Villa della Regina 1, nella precollina torinese, e quella di corso De Gasperi 4 nel cuore della Crocetta, e dietro a tutto ci sono i fratelli Riccardo e Carlo Siciliano assieme ai rispettivi staff che li accompagnano.

Tra varie esperienze, Riccardo frequenta il mondo del settore oftalmico da una quarantina d’anni, ma come spiega bene lui stesso «in realtà non finiamo mai di imparare e la nostra è una formazione continua. Nel nostro settore l’aggiornamento è costante, sia per quello che riguarda i materiali sia per la scienza che accompagna il settore».

Tutto questo si traduce da Ottica Rikar’s in un’attenzione costante verso il cliente seguito a 360 gradi, con un servizio di assistenza personalizzato che va dall’analisi visiva e optometrica con due sale espressamente dedicate alla scelta delle migliori lenti e montature presenti sul mercato (marchi italiani e stranieri che rappresentano l’eccellenza). Grazie al laboratorio in sede, i tempi di consegna degli occhiali, sia da vista sia da sole, sono rapidissimi. Inoltre Ottica Rikar’s è specializzata anche in contattologia e anche in questo caso con un’attenta ricerca sul mercato. Il negozio apre dal martedì al sabato con orario 9.30-13, 15.30-19.30.

Contatti: 011.8198780