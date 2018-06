Ottica Ximenes – La cura dei tuoi occhi è tradizione di famiglia

Il primo negozio Ottica Ximenes è nato nel 1964 in via Cernaia a Torino, centro specializzato nell’applicazione di lenti a contatto su misura creato e ancora oggi seguito da Aldo Ximenes. Oggi però oltre a quello c’è anche un punto vendita in via Piol 28, pieno centro di Rivoli gestito da Sara Ximenes (mentre a Torino c’è il fratello Luca). Oltre all’attività di ottica e optometrista, sempre aggiornata alle nuove tendenze, Sara Ximenes è specializza nell’applicazione di lenti a contatto, dalla semplice miopia a casi più complessi come cheratocono, afachia congenita, ortocheratologia. Inoltre lo staff segue con competenza i clienti nella scelta dell’occhiale e del tipo di lente più adatto. Ottica Ximenes è convenzionata con Asl e Inail e propone marchi di montature come Lindberg, W-Eye, Caroline Abram, Mykita, Bob Sdrunk e molti altri.

Contatti: 011.9581127