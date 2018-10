Da otto anni vive nelle cantine: «Ora sogno una casa popolare»

Una cantina di cinque metri per due, con un letto e un tavolino. È lo spazio in cui vive Gaetano, 54 anni, a Mirafiori Sud. La sua storia travagliata inizia nel 2010. Quando lui decide di andarsene dall’alloggio in cui viveva insieme all’ex moglie. «Litigavamo spesso. Io lavoravo in nero ed eravamo in arretrato con gli affitti. Una situazione insostenibile». Da quel momento, Gaetano entra in una specie di incubo dal quale non riesce ancora ad uscire.

+++CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI+++