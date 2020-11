Otto in attesa del parrucchiere: locale chiuso per 5 giorni, clienti multati [LE FOTO]

Emergenza Covid: controlli della polizia in via Palestrina a Torino

Mercoledì scorso gli agenti del commissariato Barriera Milano hanno effettuato un servizio di controllo del territorio volto alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dal Dpcm in vigore, per contenere la diffusione da contagio del Covid-19.

IN OTTO, ASPETTAVANO IL PARRUCCHIERE

Intorno alle 18 è stato “monitorato” un negozio di parrucchiere sito in via Palestrina a Torino. Al suo interno i poliziotti hanno trovato otto clienti, in quel momento fermi, in attesa di essere serviti, privi di alcun distanziamento sociale.

CLIENTI MULTATI E LOCALE CHIUSO

Tutti e otto sono stati multati con una sanzione di 400 euro per il mancato rispetto delle misure di contenimento mentre il locale è stato chiuso per 5 giorni.